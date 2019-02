Messi bezorgt Barcelona zwaarbevochten punt tegen Valencia

Nummer twee Atlético Madrid kan morgen met winst bij Real Betis op drie punten komen van de titelhouder. Nummer drie Real Madrid verkleint morgen met een thuiszege op Deportivo Alavés de achterstand tot acht punten.



Valencia speelde vier dagen eerder in het bekertoernooi nog een sensationele bekerwedstrijd tegen Getafe. Dankzij een zuivere hattrick van Rodrigo in het laatste half uur, waarvan de laatste twee treffers zelfs in de extra tijd, haalde ploeg van coach Marcelino Garcia Toral de laatste vier (3-1). Die wederopstanding (‘Remontada’) leidde tot een spontaan volksfeest in de Spaanse stad, inclusief een heuse balkonscène.



Ook Barcelona beleefde een midweeks bekersuccesje. De nederlaag bij Sevilla (0-2) zette de ploeg van sterspeler Messi in Camp Nou ruimschoots recht (6-1). In de halve finales wacht deze maand een tweeluik met aartsrivaal Real Madrid.



Valencia legde de defensieve zwakheden bij Barça pijnlijk bloot. Kevin Gameiro, uit een fraaie pass van Rodrigo, en Daniel Parejo (uit een strafschop, na een knullige overtreding van Sergi Roberto) zorgden na amper een half uur voor een verrassende tussenstand (0-2). Uit een goedkope strafschop bepaalde Messi de ruststand op 1-2. Roberto zag nog een schot op de paal belanden.



Na de pauze was het opnieuw Messi die het verschil maakte. Hij schoot met grote precisie raak (2-2). Ook de Argentijnse geweldenaar kon de winnende treffer daarna echter niet meer afdwingen.