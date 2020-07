Messi en Müller werden het vaakst topscorer, Ronaldo voert Champions League-lijst aan

Lionel Messi veroverde vorige week de zevende topscorerstitel in zijn imposante loopbaan, Cristiano Ronaldo jaagt bij Juventus op zijn vijfde. Welke speler heeft zich in de Europese topcompetities het vaakst tot topschutter gekroond?

Zeven keer prijkt de Trofeo Pichichi in de indrukwekkende eregalerij van Messi, de zevenvoudig topscorer van La Liga. Ook dit seizoen was hij weer de meest trefzekere, met 25 treffers naast zijn 20 assists. Alleen Gerd Müller kan tippen aan het Argentijnse doelpuntenkanon. ‘Der Bomber’ werd eveneens zevenmaal topscorer, als spits van Bayern München. Daarmee blijven de twee scherpschutters Jimmy Greaves, Telmo Zarra en Marco van Basten (allen zes) nipt voor.

Meeste topscorerstitels in vijf grootste competities én Nederland

1. Lionel Messi en Gerd Müller - 7

2. Jimmy Greaves, Marco van Basten en Telmo Zarra - 6

3. Ruud Geels, Alfredo di Stéfano, Hugo Sánchez en acht anderen - 5

4. Ruud van Nistelrooij, Cristiano Ronaldo en drie anderen - 4

Van Basten op zes topscorerstitels

Qua Nederlanders is Van Basten dus de speler met de meeste topscorerstitels op zijn naam. De voormalig topspits werd bij Ajax viermaal topscorer van de eredivisie en herhaalde dat kunstje tweemaal in dienst van AC Milan. Daarmee blijft hij Ruud Geels nipt voor. De spits, die in totaal 265 keer doel trof in Nederland, veroverde vijfmaal de door spitsen meest begeerde prijs. Ruud van Nistelrooij pakte de trofee viermaal: twee keer namens PSV en eenmaal in dienst van Manchester United en Real Madrid.

Cristiano Ronaldo staat nu nog op vier topscorerstitels, maar de Portugese veelvraat is in een nek-aan-nekrace beland met Ciro Immobile. De 35-jarige Portugees werd driemaal topscorer in Spanje en eenmaal in Engeland, namens Manchester United. Zijn eerste titel als Capocannoniere in Italië gloort, al staat Lazio-spits Ciro Immobile met 31 treffers nu weer een goal voor op hem met nog drie duels te gaan. Elf spelers werden vijf keer topscorer in een Europese topcompetitie, onder wie de nog actieve Zlatan Ibrahimovic en Robert Lewandowski.

Lionel Messi is ook recordhouders in de geschiedenis van de Gouden Schoen, die sinds 1967 wordt uitgereikt aan de meest trefzekere spits in Europa. Hij won de prijs al zes keer, waaronder in de afgelopen drie seizoenen. Cristiano Ronaldo volgt met vier Gouden Schoenen, maar de Portugees maakt nog kans op zijn vijfde. Ronaldo staat nu op 30 goals, terwijl Robert Lewandowski het seizoen eindigde op 34 treffers. Juventus speelt in de slotweek van de Serie A nog tegen Sampdoria (thuis), Cagliari (uit) en AS Roma (thuis).

Champions League

Volledig scherm Cristiano Ronaldo juicht namens Real Madrid tegen zijn latere werkgever Juventus. © BSR Agency Ook de Champions League beleeft in augustus zijn apotheose. Daar kan Messi op gelijke hoogte komen met de koning van het miljoenenbal, Cristiano Ronaldo. De Portugees werd in zijn loopbaan zeven keer topscorer in de Champions League, één keer vaker dan zijn eeuwige rivaal Messi. De broodheren van beide doelpuntenmachines komen nog altijd uit in het grootste clubtoernooi ter wereld, maar erg waarschijnlijk lijkt een nieuwe winst van de begeerde prijs niet. De topspelers lieten beiden pas twee goals noteren, tegenover elf van lijstaanvoerder Robert Lewandowski.

Meeste topscorerstitels in de Europa Cup I/Champions League

1. Cristiano Ronaldo - 7

2. Lionel Messi - 6

3. Gerd Müller - 4

4. Eusébio, Jean-Pierre Papin en Ruud van Nistelrooij - 3