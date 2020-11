Messi en Tagliafico met Argentinië alsnog naar onrustig Peru

De tweevoudig wereldkampioen heeft op bezoek in Peru mogelijk weer de beschikking over de van een blessure teruggekeerde Nicolás Tagliafico. Met de Ajacied in de gelederen azen de Argentijnen op een goed resultaat. Brazilië is koploper in de poule met negen punten uit drie wedstrijden, gevolgd door Argentinië met zeven. Ecuador en Uruguay hebben zes punten verzameld. De vier beste teams kwalificeren zich automatisch voor het Wereldkampioenschap voetbal in 2022 in Qatar. De vijfde plaats gaat naar een intercontinentale play-off.