‘Messi geeft jawoord en kiest voor sensationele overstap naar PSG’

Voetbal­lers mogen in Engeland maximaal tien keer koppen in een trainings­week

28 juli De Engelse voetbalbond (FA) heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd om de schadelijke gevolgen van kopballen bij profvoetballers te beperken. In een verklaring laat de FA weten dat er ‘niet meer dan tien kopballen per speler mogen worden uitgevoerd in een trainingsweek’.