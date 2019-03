Messi keert na acht maanden terug in nationale ploeg Argentinië

Argentinië worstelde zich tijdens het WK in Rusland door de poulefase heen, maar werd vervolgens in de achtste finales met 4-3 uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk. Nu keert Messi weer terug in de nationale ploeg, omdat hij komende zomer bij de Copa América in Brazilië eindelijk een grote prijs wil winnen met zijn land. Messi won met Argentinië al wel het WK onder 20 in 2005 (in Nederland) en goud op de Olympische Spelen in 2008 in Beijing. Naast Messi keert ook zijn leeftijdsgenoot Ángel Di María (Paris Saint-Germain) terug in de nationale ploeg.



Bondscoach Lionel Scaloni gaf eerder al aan goede hoop te hebben op een terugkeer van Messi. Hij ziet zijn belangrijkste pion komende zomer graag meedoen aan de Copa America in Brazilië. ,,We gaan nog praten met hem, dat doen we als de tijd rijp is. Maar mijn gevoel is goed’’, zei Scaloni. Messi nam al eens eerder tijdelijk afscheid als international. Dat was na de nederlaag in de finale van de Copa America in 2016. Enkele maanden later kwam hij al terug op die beslissing, mede door de roep van het Argentijnse volk.