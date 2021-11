Messi laat met zevende Gouden Bal Ronaldo achter zich als beste speler van hun generatie

Lionel Messi kan moeilijk wennen aan leven in Parijs

Manchester City en Paris Saint-Germain, twee clubs geobsedeerd door een Champions League die ze nog niet hebben, treffen elkaar vanavond voor hun tweede groepsduel. Hoog tijd voor Lionel Messi om eens op stoom te komen, na een aarzelende start in Parijs. Het is allemaal even wennen voor hem.

