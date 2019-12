Messi leidt Barcelona met voetbalshow langs Mallorca

FC Barcelona had er zin in tegen Mallorca, de nummer zeventien van La Liga. Na zeven minuten bracht Antoine Griezmann de thuisploeg op voorsprong op aangeven van doelman Marc-André ter Stegen. Daarmee leidde de Fransman het doelpuntenbal in. Tien minuten later verdubbelde Messi de voorsprong: 2-0. Na een half uur maakte Ante Budimir de aansluitingstreffer.



Maar Messi zou Messi niet zijn als hij zijn ploeg bij de hand zou nemen. Vlak voor rust tekende hij voor 3-0. Maar de fraaiste treffer van de avond kwam op naam van Luis Suárez. Op aangeven van Frenkie de Jong, die na ruim een uur werd gewisseld, scoorde de spits met een fraaie hakbal in de verre hoek. Een fraai staaltje techniek van de Uruguayaanse spits: 4-1.