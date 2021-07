‘Messi levert fors in en tekent contract voor vijf jaar bij Barcelona’

Het grote probleem van Barcelona is niet Messi maar Javier Tebas. Dat is de almachtige baas van La Liga, een organisatie die niet alleen de Primera División organiseert, maar samen met de overheid ook streng waakt over de financiële huishouding van de clubs. Minder inkomen voor een club betekent minder uitgaven en door het sluiten van de stadions, meer dan een heel seizoen lang, en het wegblijven van de toeristen is Barça zwaarder dan welke Spaanse of Europese club dan ook getroffen door de coronapandemie.