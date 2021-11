Messi maakt knappe eerste treffer in Ligue 1, PSG verstevigt koppositie

Messi tekende vervolgens voor de eindstand met zijn eerste doelpunt in de Ligue 1. De Argentijn kapte in zijn bekende stijl naar binnen en krulde de bal van vlak buiten het strafschopgebied in de lange hoek. De eerste vijf wedstrijden in de Franse competitie bleef de linkspoot doelpuntloos. Messi's eerste doelpunt in La Liga was in zijn zevende competitieduel.