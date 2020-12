Messi met curieuze goal voorbij Pelé op teleurstellende middag voor Barça

Pelé scoorde tussen 1956 en 1977 welgeteld 642 keer namens de Braziliaanse club Santos. Daar had de voormalig stervoetballer slechts 664 officiële duels voor nodig: een moyenne van bijna één op één. Messi moest wat langer wachten op het magische getal. De Argentijn speelt vandaag zijn 747ste duel voor FC Barcelona. De Europese clubtopscorer was hij al een tijdje, het was vooral jagen op Pelé.



De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or was met name in het verleden uiterst productief. Zo was hij in het seizoen 2011/12 liefst vijftig keer trefzeker in de Spaanse competitie. Toch liegen zijn cijfers er de laatste jaren ook niet om. Vorig seizoen werd hij nog voor de vierde keer op rij topscorer in La Liga, door 25 keer raak te schieten.

Volledig scherm Lionel Messi scoort. © AFP

Het vaakst scoorde Messi namens FC Barcelona in La Liga. Met 450 treffers is hij al jaren de beste doelpuntenmaker van Spanje. Ook in de Champions League, Copa del Rey, het WK voor clubs en de Spaanse en Europese Supercup was hij regelmatig van grote waarde voor de club die hij al sinds zijn dertiende trouw is.

Messi en Barça slaagden er overigens niet in te winnen op deze historische dag. De ploeg van Ronald Koeman kwam kort na rust opnieuw op voorsprong door centrumverdediger Ronald Araujo, maar ruim een kwartier later maakte Maxi Gomez er aan de andere kant 2-2 van. Met name het voorwerk van Goncalo Guedes met de buitenkant van de voet was prachtig. Zo blijven Koeman en co voorlopig steken op de teleurstellende vijfde plaats, acht punten achter Atlético Madrid dat tevens nog een wedstrijd meer te spelen heeft. De andere directe concurrenten komen dit weekend nog in actie.

Goals per competitie*

• La Liga: 450 goals

• Champions League: 118 goals

• Copa del Rey: 53 goals

• Club World Cup: 5 goals

• Supercopa: 14 goals

• UEFA Super Cup: 3 goals

