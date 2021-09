Messi mist door knieblessure mogelijk clash met City: ‘Gezondheid van spelers staat bij mij op één’

Over 48 uur zal Messi een nieuwe scan ondergaan, waarna er meer duidelijk zal zijn over de schade in zijn linkerknie. Messi speelde zondagavond tegen Olympique Lyon (2-1 winst) zijn derde wedstrijd voor Paris Saint-Germain, nadat hij eerder al meedeed in de uitwedstrijden bij Stade Reims (0-2) en Club Brugge (1-1). Tussendoor deed hij niet mee in de thuiswedstrijd tegen Clermont Foot (4-0), omdat hij laat terugkeerde uit Argentinië door de interlandperiode.



Messi werd zondagavond een kwartier voor tijd vervangen door Achraf Hakimi, waarna hij zijn coach Mauricio Pochettino geen hand gunde en hem boos aankeek. Door een goal van Mauro Icardi in de 93ste minuut werd de ploeg van Peter Bosz nog met 2-1 verslagen in het Parc des Princes. Volgens Pochettino had Messi zondagavond al fysieke klachten. ,,We zagen dat hij aan zijn knie zat en gebaren maakte, daarom hebben we hem gewisseld”, aldus Pochettino. De wissel van Messi werd breed uitgemeten in de media, maar Pochettino heeft begrip voor alle ophef. ,,Ik begrijp het en accepteer dat ook, maar de spelers en hun gezondheid staan bij mij op één. Wij vonden het de beste beslissing om hem eruit te halen. Natuurlijk willen grote spelers altijd op het veld staan.”