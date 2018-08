Messi nieuwe aanvoerder FC Barcelona na vertrek Iniesta

Domweg gelukkig... Nando Rafael: Mijn verloofde, daar kan geen wedstrijd tegenop

7 augustus Ze vonden het in iets kleins of iets groots. Ze vonden het dichtbij of ver weg. Ze vonden het opeens of na lang wachten. In deze zomerserie vertellen mensen hoe zij hun geluk vonden of hervonden. Vandaag: Nando Rafael (34). Hij leerde al vroeg dat het leven zomaar voorbij kan zijn, en dat anderen je toekomstdroom met één pennenstreek kapot kunnen maken.