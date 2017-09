Messi steelt de show tegen Espanyol met een hattrick

Uth zet Bayern München voor schut

20:30 Bayern München heeft in de Bundesliga een pijnlijke nederlaag geïncasseerd. Met Arjen Robben als invaller in de 57ste minuut ging de landskampioen bij Hoffenheim met 2-0 onderuit. Mark Uth was de beul van Bayern. De oud-speler van sc Heerenveen en Heracles Almelo scoorde twee keer, in de 27ste en 51ste minuut.