Messi tekent tweejarig contract en gaat spelen met rugnummer 30: ‘Past perfect bij mijn ambities’

VIDEO Messi blijft in Barcelona tot deal beklonken is, protest lid Barcelona bij Franse rechtbank tegen overgang

9 augustus In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is Lionel Messi gewoon nog in Barcelona met zijn familie. Aanvankelijk werd gedacht dat de Argentijnse superster vandaag in het vliegtuig naar Parijs zou stappen, maar Messi blijft thuis tot de deal is beklonken.