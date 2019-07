Messi van het veld gestuurd na verhit duel met Medel in troostfinale

Er leek weinig aan de hand voor Argentinië in een verhitte strijd om de derde plaats. Het stond immers met 2-0 voor door vroege treffers van Sergio Agüero en Paulo Dybala.



In de 37ste minuut ging Messi binnen het Chileense zestienmetergebied achter een bal aan. Verdediger Medel schermde deze met af en de bal rolde over de achterlijn. Medel was echter niet gediend van het duwtje dat Messi hem gaf en ging verhaal halen. Er ontstond een opstootje, waarin vooral Medel zich liet gaan. De Paraguayaanse arbiter twijfelde geen moment en gaf beide spelers rood. Ook nadat de VAR naar de beelden had gekeken, bleef het rood voor de twee spelers staan.



Het is de tweede keer dat Messi de rode kaart getoond kreeg in zijn interlandcarrière. Dit gebeurde hem ook bij zijn debuut in 2005, toen hij een slaande beweging maakte in een vriendschappelijk duel met Hongarije.