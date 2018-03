Messi vreest de leegte van het voetbalpensioen

,,Het zal heel erg moeilijk zijn om niet meer die routine te hebben van trainen en wedstrijden. Ik heb nog geen idee wat ik dan ga doen of waar ik wil wonen. Ik zou graag dingen willen doen, waar ik nu niet aan toe kom. Maar of dat in Barcelona of Rosario is, geen idee", vertelt Messi in het programma La Cornisa van America TV.



De Argentijn geeft aan dat die onzekerheid mede komt door de sociale problemen in zijn vaderland. ,,Het doet me pijn om te zien hoe het nu gaat in Argentinië. De onzekerheid. Als ik naar de toekomst kijk, of ik terugkeer naar Rosario en kan genieten van mijn stad, omdat ik dat niet niet kon als kind. Maar ik maak mij zorgen over de vele overvallen. Het zou mij ook kunnen overkomen. Vroeger kon ik nog de hele dag de straat op en er kon mij niks overkomen."