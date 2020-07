Messi vrijwel zeker van zevende topscorerstitel na galashow Barcelona tegen Alavés

Hazard kritisch na eerste jaar Real: ‘Dit was mijn minst goede seizoen’

13:23 Hij kroonde zich in zijn eerste seizoen in La Liga met Real Madrid meteen tot kampioen, maar een door blessures geteisterde Eden Hazard (29) is er zich bewust van dat hij voorlopig nog niet het beste van zichzelf kon laten zien in Spanje en de 100 miljoen euro niet kon rechtvaardigen. ,,Dit was het minst goede seizoen in mijn carrière", erkende Hazard bij Franceinfo.