Messi wint eerste prijs met Argentinië na zege op Brazilië in finale Copa América

Lionel Messi heeft zijn eerste grote prijs met de Argentijnse nationale ploeg binnen. In de finale van de Copa América versloeg Argentinië aartsrivaal Brazilië zaterdagnacht met 1-0 en kroonden La Albiceleste en Messi zich tot kampioen van Zuid-Amerika. Het was voor het eerst sinds 1993 dat Argentinië een groot internationaal toernooi wist te winnen.

Eindelijk heeft-ie 'm, Lionel Messi. Zijn zo lang gekoesterde wens om toch ooit nog eens een grote prijs te winnen met de Argentijnse nationale ploeg kwam uit in het Maracanã van Rio de Janeiro. Daar waar hij zeven jaar geleden in de verloren WK-finale tegen Duitsland misschien wel de bitterste teleurstelling ooit moest slikken in het lichtblauw-witte shirt. Een mooiere plek voor zijn eerste titel met Argentinië, na vier verloren finales (drie keer Copa América, éénmaal WK) is nauwelijks denkbaar.

Al vijftien jaar tovert hij voor FC Barcelona, alles heeft hij met zijn club gewonnen en alle mogelijke records heeft hij gebroken. Maar één ding miste nog: een grote prijs met Argentinië. Natuurlijk vloeiden er dus tranen bij de Argentijnse aanvoerder, die het meteen na het laatste fluitsignaal te kwaad kreeg en knielend neerzeeg op de grasmat van het wereldberoemde stadion. Maar al snel werd hij bedolven onder zijn uitzinnige ploegmaats, die Argentinië eindelijk weer eens de Copa América schonken, maar bovenal ook wisten hoezeer Messi deze titel wilde.

Volledig scherm Lionel Messi knielt op het gras van het Maracanã na het laatste fluitsignaal. © AFP

Nerveus begin

De Zuid-Amerikaanse ‘superclásico’ in het Maracanã van Rio de Janeiro, de voetbaltempel waar Brazilië sinds het WK van 1950 nooit meer een finale had verloren, begon nerveus, met veel balverlies over en weer. Argentinië verdedigde scherp en hard en gaf de Brazilianen geen ruimte voor de geliefde korte combinaties.

De eerste halve kans was na iets meer dan tien minuten flipperkastvoetbal voor Brazilië, toen Richarlison een lange pass met het hoofd teruglegde op Neymar. Gehinderd door twee Argentijnse verdedigers kreeg de aanvaller van Paris Saint-Germain geen tijd en ruimte genoeg voor een schot. Hij moest wel naar de kant om zijn aan stukken gescheurde broekje om te ruilen.

Volledig scherm Messi en Di Maria vieren de 1-0 voorsprong tegen Brazilië. © EPA Bij de eerste kans voor de Argentijnen was het wel raak. Rodrigo de Paul opende naar de rechterkant op de vertrokken Ángel di Maria, die was teruggekeerd in het basiselftal. De Braziliaanse linksback Renan Lodi leek de pass simpel te kunnen onderscheppen, maar hij miste de bal. In zijn rug scoorde Di Maria met een fraaie lob over de uitgelopen doelman Ederson.

De Argentijnse goal zorgde voor vreugde langs de kant én op een deel van de tribunes, waar voor het eerst tijdens deze Copa América weer een klein aantal toeschouwers was toegestaan. Burgemeester Eduardo Paes had vrijdag besloten dat tien procent van de stadioncapaciteit van 78.000 toeschouwers mocht worden toegelaten. Door logistieke problemen bij de verdeling van het beschikbare aantal kaarten waren dat lange tijd niet meer dan een paar honderd, voornamelijk Argentijnse fans.

Gelijkmaker afgekeurd

Na rust ontbrandde de wedstrijd wat meer. Met centrumspits Roberto Firmino voor middenvelder Fred kreeg Brazilië meer stootkracht. Dat resulteerde kort na de onderbreking in een paar kansen op rij voor Richarlison. De aanvaller van het Engelse Everton scoorde, maar de treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Niet lang daarna eindigde een diagonaal schot van de aanvaller op de vuisten van doelman Emiliano Martínez.

In de jacht op de gelijkmaker bracht de Braziliaanse bondscoach Tite nog twee verse aanvallers in het veld. Vinicius Jr., de bij Flamengo uit Rio de Janeiro opgegroeide en doorgebroken aanvaller van Real Madrid verving de onzichtbare Everton ‘Cebolinha’, die bij de vorige editie van de Copa América nog een van de revelaties was bij winnaar Brazilië en topscorer van het toernooi. Centrumspits Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa van Flamengo verving aanvallende middenvelder Lucas Paquetá.

Het deerde Argentinië weinig. In de jacht op de eerste grote prijs sinds 1993 was de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni vastberaden de voorsprong vast te houden. Brazilië viel wel aan, ‘Gabigol’ schoot nog op de vuisten van Martínez, maar kwam niet tot grote kansen. Dat gold wel voor Argentinië, dat loerde op een counter om het duel definitief te beslissen. Kort voor tijd kwam Messi zelf na een tegenstoot en opnieuw een fijne pass van De Paul alleen voor doelman Ederson. Het was de Argentijnse aanvoerder niet gegeven om zijn eerste grote prijs met Argentinië ook nog te bekronen met een goal.

Volledig scherm Een Argentijnse supporter in het Maracanã dankt Messi. © EPA

Volledig scherm Lionel Messi wordt de lucht ingegooid en bejubeld door zijn ploeggenoten na de winst van Argentinië in de finale van de Copa América. © AP

Volledig scherm Argentinië viert feest in het Maracanã na de treffer van Ángel di Maria. © EPA

Volledig scherm Messi in de Copa América-finale tegen Brazilië. © REUTERS

Volledig scherm Voor even moest de vriendschap tussen Neymar (links) en Lionel Messi opzij. De Argentijn won de ‘broederstrijd’ in het Maracanã. © REUTERS

Volledig scherm De Argentijnse ploeg viert feest tijdens de prijsuitreiking. © REUTERS

Volledig scherm Argentijnse fans op de tribune, voor het eerst tijdens het toernooi was publiek toegestaan. © EPA