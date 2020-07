Messi zeker van zevende topscorerstitel na galashow Barcelona tegen Alavés

Na Atalanta loopt ook Inter averij op in titel­strijd

23:39 Na Atalanta heeft ook Inter belangrijke punten verspeeld in de titelstrijd met Juventus. Net als Atalanta gisteren (tegen Hellas Verona) kwam de ploeg uit Milaan vanavond tegen AS Roma niet verder dan een gelijkspel. Het werd in Stadio Olimpico in Rome 2-2.