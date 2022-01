Met de dood van Gento is het historische Real van ruim zestig jaar geleden definitief verleden tijd

Edwin Winkels, correspondent in Spanje, staat stil bij Real Madrid-legende Gento (88). ‘Gento toonde zich na afloop vol bewondering over Ajax.’

Het was een hele opluchting voor Ajax, in september 1967. Real Madrid kwam op bezoek, eerste ronde van de Europa Cup voor landskampioenen. En Paco Gento was er niet bij, bijna 34 jaar, maar nog altijd gevreesd. Want hij was de man van liefst zes Europa Cups – de enige voetballer op de wereld met zoveel, meer dan zijn historische mede-aanvallers Di Stéfano, Rial, Puskas en Kopa; de enige Spanjaard tussen twee geboren Argentijnen, een Hongaar en een Fransman. Als laatste bleef hij doorvoetballen bij Real; zonder zijn illustere kompanen won hij in 1966 zijn zesde Europa Cup, na de historische vijf in de jaren vijftig. Als laatste overleed hij vandaag, op 88-jarige leeftijd.

Volledig scherm Alfredo Di Stéfano en Francisco Gento. © REUTERS

Een liesblessure hield Gento die week in september ’67 thuis in Madrid, terwijl Cup-houder Real zich in Amsterdam stukbeet op een Ajax met de 20-jarige Johan Cruijff. Het werd mede dankzij een treffer van Cruijff 1-1, tot verrassing van de Madrilenen. Het Nederlandse voetbal stelde voor hen niet veel voor. Twee jaar eerder hadden ze nog tegen Feyenoord gespeeld. Het werd 5-0 in het heenduel, met vier doelpunten van Puskas, tegen een toch geen beroerde Rotterdamse verdediging met Kraay, Haak, Veldhoen en Romeijn.

Maar Ajax was brutaal tegenover de Koninklijke. Ook in de return. In het Bernabéu-stadion was Gento er wel bij; hij opende na 58 minuten de score. Maar één minuut later maakte Henk Groot al de gelijkmaker. Ajax redde het tot de verlenging, waarin Veloso uiteindelijk de favoriet voor de volgende ronde plaatste. Gento toonde zich na afloop vol bewondering. ,,Ajax heeft fantastisch gespeeld”, noteerde Het Parool. En de Spaanse sportkrant Marca: ,,En die Cruijff, wat een jongetje nog!”

Het duel luidde al de wisseling van de wacht in Europa in. Real Madrid, dat ook een poging zou wagen Cruijff aan te trekken, haalde de finale niet en zou de Europa Cup I pas in 1998 weer eens winnen. Ajax bereikte in 1968 de finale, die het nog verloor. Het jaar erop won Feyenoord de Europa Cup I, gevolgd door de trilogie van Ajax.

Maar Paco Gento, die 88 jaar is geworden, heeft nog lang genoeg geleefd om de afgelopen acht jaar opnieuw zijn Real aan de Europese top te zien terugkeren. Met zijn dood is het historische Real van meer dan zestig jaar geleden definitief verleden tijd.

