Met deze wereldgoal schoot Mahrez Algerije naar de Afrika Cup

Pandev (37) held van Noord-Macedonië: 'Nooit gedacht dit op deze leeftijd nog te bereiken'

13 november Goran Pandev maakte al heel veel mee in zijn voetbalcarrière, maar de 37-jarige aanvaller gaat volgend jaar toch weer een primeur beleven. Dankzij een doelpunt van Pandev debuteert Noord-Macedonië in de zomer van 2021 op het EK. ,,Onze droom is uitgekomen", zei de 37-jarige Pandev, die in Tbilisi het enige doelpunt maakte in de finale van de play-offs tegen Georgië (0-1).