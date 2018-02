Met tien man wint AS Roma eindelijk weer eens

AS Roma speelde een groot gedeelte van de tweede helft met tien man, nadat Lorenzo Pellegrini met rood van het veld was gestuurd, maar het hield in ondertal stand.



De ploeg van trainer Eusebio Di Francesco verloor de laatste weken de aansluiting met de top in de Serie A. De laatste zege dateerde van half december, tegen Cagliari (1-0).



Kevin Strootman speelde in Verona de hele wedstrijd op het Romeinse middenveld. AS Roma staat op de vijfde plaats in de Serie A, met dertien punten achterstand op koploper Napoli. De ploeg uit Napels speelt later op zondag uit tegen hekkensluiter Benevento.