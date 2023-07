Mexico met Edson Álvarez en invaller Santiago Giménez naar halve finales Gold Cup

De treffers van Mexico kwamen na de rust van Orbelín Pineda en Érick Sánchez. Bij Mexico, dat in de halve finales van het Concacaf-toernooi stuit op Panama, werd Ajacied Edson Álvarez in de blessuretijd gewisseld. Feyenoord-aanvaller Santiago Giménez viel in de 70ste minuut in.

Komende nacht worden de twee andere halvefinalisten bekend als de Verenigde Staten het in de kraker in Cincinnati opneemt tegen Canada. Eerder in de nacht komen Guatemala Jamaica in actie. De winnaars van beide duels treffen elkaar later deze week in de andere halve finale.