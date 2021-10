Miedema en Van de Donk scoren tijdens Champions League-zeges, Martens geeft assist

Benfica dat in de tweede voorronde van de Champions League FC Twente uitschakelde, kwam er niet aan te pas tegen Lyon. Kadeisha Buchanan opende in de 29e minuut de score. Van de Donk maakte er twee minuten later 2-0 van. In de tweede helft liepen de Fransen verder uit via treffers van Melvine Malard, Catarina Macario uit een strafschop en opnieuw Buchanan.

Vivianne Miedema herstelde zich met Arsenal van de 4-1-nederlaag tegen FC Barcelona. Tegen Hoffenheim werd het in Londen 4-0. Kim Little zette de thuisploeg op 1-0 uit een strafschop. Tobin Heath verdubbelde vlak voor rust de voorsprong na doorkoppen van Miedema. In de tweede helft zorgde Miedema voor de 3-0. Nadat keepster Martina Tufekovic een schot van Jordan Nobbs had tegengehouden scoorde de international van Oranje uit de rebound. In de slotfase maakte Leah Williamson met een harde kopbal de vierde treffer.

Eerder op de avond won Barcelona in Denemarken van HB Køge, met 2-0. Fridolina Rolfö opende in de 63e minuut de score voor Barça. De Zweedse tikte binnen op een zuivere voorzet van Martens. Diep in blessuretijd maakte Jennifer Hermoso er uit een strafschop 0-2 van. Bayern München boekte in de andere groep de eerste overwinning. De Duitse ploeg van Lineth Beerensteyn was in eigen huis met 4-0 te sterk voor het Zweedse BK Häcken FF.