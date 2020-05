Miedema: ‘Normaal ben ik geen goede verliezer, nu wel’

Door Tim Reedijk



Oranjes topscorer aller tijden is net haar wc in Londen aan het boenen als er een telefoontje uit Nederland komt. Vivianne Miedema (23) en haar partner Lisa Evans zaten tien weken lang bij Evans’ ouders in het piepkleine Schotse Guildtown, terwijl hun huis in Londen al was gekocht. Guildtown is nu dus weer ingeruild voor de Britse metropool en zodoende staat hun optrekje daar vol met verhuisdozen, een dag nadat de Engelse voetbalbond FA had besloten de stekker uit het huidige seizoen van de Women’s Super League te trekken.