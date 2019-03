Miedema scoort 'hattrick' aan hattricks

Ajax-lo­ting in CL vanaf 11.30 uur hier live te volgen

10:05 Ajax weet even na 12.00 uur op welke tegenstander het in de kwartfinale van de Champions League stuit. De kans bij de loting op een Engelse tegenstander is groot omdat Manchester City, Manchester United, Liverpool en Tottenham Hotspur nog in de race zijn. Volg de loting hier live vanaf 11.30 uur.