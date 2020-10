Miedema topscorer aller tijden in FA Women's Super League: 50 goals in 50 duels

VideoOpnieuw een mijlpaal in de glansrijke carrière van Vivianne Miedema. De nog altijd pas 24-jarige spits is topscorer aller tijden geworden in de FA Women's Super League, de Engelse vrouwencompetitie. Ze staat daarin nu op 50 goals in 50 wedstrijden voor Arsenal.