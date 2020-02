Miedema: Topvoetballer moet uit kast komen voor acceptatie homo's

De all-time topscorer van Oranje en spits van Arsenal heeft zelf een relatie met haar Schotse teamgenote Lisa Evans. In het vrouwenvoetbal is de acceptatie van homoseksuelen al veel verder dan in het mannenvoetbal. Zo zijn er alleen bij de Engelse kampioen Arsenal al drie stelletjes in het basiselftal. ,,Als een topvoetballer nu uit de kast komt dan zal dat veel jongens helpen om ook uit te komen voor wie ze zijn.”

Volgens Miedema is iedereen veel te druk bezig met wat anderen denken en sociale media helpen daar niet bij. ,,Ik denk dat social media het alleen maar erger maken. We moeten ons meer gaan focussen op onszelf. Wat verandert er als iemand op hetzelfde geslacht valt of niet? Wat maakt het uit of iemand van Nederlandse, Afrikaanse of Australische afkomst is? We zijn allemaal gelijk en laten we dat gewoon accepteren. Geniet van het voetbal en het leven.”