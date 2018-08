Milan-aanwinst Strinic kampt met hartproblemen

Video Invaller voorkomt diep in blessure­tijd mislukt debuut Ronaldo

21:19 Hij schoot uit alle hoeken en standen, foeterde op zijn medespelers. Maar wat Cristiano Ronaldo ook probeerde, hij kreeg de bal niet achter zijn kwelgeest Stefano Sorrentino. Wat een droomdebuut had moeten worden, eindigde bijna in een sof. Totdat Federico Bernardeschi in de absolute slotfase anders besliste: 2-3.