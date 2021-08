Milan begint seizoen met zege bij Sampdoria, gelijkspel bij Zoet tegen Strootman

SamenvattingAC Milan is met een benauwde zege begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli won in Genua met 0-1 van Sampdoria. Brahim Diaz kwam al in de negende minuut tot scoren, met dank aan de grabbelende keeper Emil Audero.

Zlatan Ibrahimovic ontbrak nog bij AC Milan. De Zweedse aanvalsleider werkt na een knieoperatie hard aan zijn herstel. Hij kan mogelijk half september zijn rentree maken in wedstrijdverband. Olivier Giroud stond daardoor in de punt van de aanval bij Milan, nadat de Franse spits de afgelopen tien jaar in Londen woonde als speler van Arsenal en Chelsea.

Volgens Italiaanse media ondergaat de 20-jarige spits Pietro Pellegri dinsdag in Milaan een medische keuring. AS Monaco is bereid om hem tot aan het einde van het seizoen te verhuren aan AC Milan, inclusief een koopoptie.

Volledig scherm Olivier Giroud. © REUTERS

Gelijkspel bij Zoet tegen Strootman

Spezia heeft in de eerste competitiewedstrijd twee punten laten liggen. De ploeg van de nieuwe trainer Thiago Motta moest in de uitwedstrijd tegen Cagliari genoegen nemen met 2-2.

Tot aan de 62ste minuut leidden de bezoekers nog met 2-0 dankzij treffers van Emmanuel Gyasi en Simone Bastoni. Doelman Jeroen Zoet (ex-PSV) moest daarna echter kort achter elkaar twee treffers toestaan. In beide gevallen was de Braziliaan João Pedro de doelpuntenmaker.

Bij Cagliari was middenvelder Kevin Strootman basisspeler. Hij kreeg in de 82ste minuut een gele kaart.

Spezia eindigde vorig seizoen tijdens het debuutjaar in de Serie A op de vijftiende plek. Zoet kwam in zijn eerste seizoen bij de Italiaanse club in zeven competitieduels in actie.

Volledig scherm Jeroen Zoet ziet Cagliari's Nahitan Nandez op zich afkomen. © EPA

Volledig scherm © AP