Milan in blessuretijd naast tien man van laagvlieger SPAL

WK-held Götze nu transfer­vrij: hoe het dramatisch misging voor de ‘nieuwe Messi’

1 juli Mario Götze heeft zijn laatste stappen in het Signal Iduna Park gezet. De 28-jarige middenvelder kwam als een komeet en schoot Duitsland in 2014 naar de wereldtitel, maar gleed de laatste jaren steeds meer af. Een reconstructie van een loopbaan die voorbestemd leek voor de wereldtop, maar nu volledig tot stilstand is gekomen.