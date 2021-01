Milan-jeugd dendert ook zonder ‘papa-Zlatan’ door

Video Celta en Getafe uitgescha­keld in Copa del Rey, Sevilla en Villarreal wel door

5 januari De tweede ronde in de Copa del Rey is begonnen met een serieuze stunt. Unión Deportiva Ibiza, dat in 2015 werd opgericht, won met 5-2 van Celta de Vigo. Tweeduizend toeschouwers waren aanwezig bij de bekerstunt in het Estadi Municipal de Can Misses.