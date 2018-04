Milanese derby eindigt zonder goals

Mühren: Ray Wilkins was de perfecte aanvoerder

20:17 Ook in Volendam is het overlijden van voormalig Engels international Ray Wilkins, die vorige week werd getroffen door een hartstilstand en niet meer uit zijn coma ontwaakte. (61), hard aangekomen. Arnold Mühren speelde nog samen met Wilkins, op het middenveld van Manchester United in de jaren tachtig en is geschokt.