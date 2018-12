Milik helpt Napoli met vrije trap aan zege bij Cagliari

Juventus won gisteravond al met 1-0 van stadgenoot Torino. Napoli moest winnen om de achterstand op de koploper nog enigszins klein te houden, maar met een B-team aan de aftrap kon de ploeg van trainer Carlo Ancelotti maar zeer weinig creëren tegen middenmoter Cagliari.



Napoli leidde midweeks een pijnlijke 1-0 nederlaag bij Liverpool, waardoor het Champions League-avontuur dit seizoen al voorbij is. De focus kon daardoor vol op de competitie, maar tegen Cagliari kon het B-team van Napoli weinig indruk maken..



Milik (oud-Ajax) stond in de spits, maar de Pool wist lange tijd het net niet te vinden. Datzelfde gold voor Dries Mertens, Lorenzo Insigne en José Callejon. De drie topspelers van Napoli vielen in de tweede helft in, maar leken puntenverlies niet te kunnen voorkomen. Totdat Milik in de 91ste minuut tóch nog de bevrijdende 0-1 maakte door een vrije trap zeer fraai in de bovenhoek te schieten.



Napoli heeft nu 38 punten na zestien wedstrijden. Koploper Juventus heeft 46 punten. Nummer drie Inter Milaan staat op 32 punten. Cagliari blijft onderin de middenmoot hangen door de late nederlaag in eigen huis. Het was overigens pas de eerste thuisnederlaag voor Cagliari dit seizoen.