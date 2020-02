Mirandés schakelt in twee weken tijd Celta, Sevilla en Villarreal uit

Club Deportivo Mirandés kwam twee keer op voorsprong, maar zag Villarreal steeds gelijk maken. Na de 3-2 van Odel Onaindia na een klein uur spelen had de ploeg van Javier Calleja geen antwoord meer. Sterker nog, Antonio Sánchez maakte het in blessuretijd nog erger.

Na de overwinningen op Celta de Vigo (23 januari) en Sevilla (30 januari) werd gisteravond dus voor de derde keer in twee weken tijd een gerenommeerde club uit de Primera División uitgeschakeld door Mirandés, dat wordt getraind door Adoni Iraola. De voormalig rechtsback speelde twaalf jaar voor Athletic Bilbao en kwam zeven keer uit voor de nationale ploeg van Spanje. Mirandés haalde in 2012 ook al de laatste vier in de Spaanse beker, maar verloor daarin over twee duels met 8-3 van Athletic Bilbao. Iraola was destijds speler van Athletic, maar verloor in de finale van FC Barcelona.