‘Mitchel Bakker misdraagt zich na zege Paris Saint-Germain’

WK 2022 Een boycot? Je zal maar gestorven zijn bij de bouw van een WK-stadion waarin nooit een WK wordt ge­speeld

28 februari Columnist Sjoerd Mossou over een duivels ethisch dilemma: wat moeten we nou nog, met het WK van 2022 in Qatar? ,,Het probleem van een boycot is dat je Madhu en Mohammad daar niet mee zal helpen. Je zal maar gestorven zijn bij de bouw van een WK-stadion waarin nooit een WK wordt gespeeld.”