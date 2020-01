Mitchel Bakker na debuut voor PSG: ‘Het was echt geweldig’

Halverwege leidde PSG met 1-0. De Argentijn Leandro Paredes scoorde na een klein half uur. De Spanjaard Pablo Sarabia maakte er kort na rust 2-0 van. De Nederlandse verdediger Mitchel Bakker (19) viel ongeveer een kwartier voor tijd in bij de club uit Parijs. Hij kwam de afgelopen zomer over van Jong Ajax. Het was zijn debuut bij de Europese topclub. ,,Het was echt geweldig”, reageerde de Nederlandse jeugdinternational op de website van zijn club. ,,Het was niet de meest ideale situatie want Colin Dagba was geblesseerd. De trainer riep me, ik moest meteen het veld in.”



Lille werd verrassend uitgeschakeld door SAS Épinal, dat uitkomt op het vierde niveau. In eigen huis wonnen de veredelde amateurs met 2-1. Eerder plaatsten onder andere Stade Rennes, Dijon en Saint-Etienne zich voor de kwartfinales.