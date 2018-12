Mkhitaryan zes weken aan de kant met gebroken middenvoetsbeentje

Topscorer Samatta leidt Genk langs Eupen

23 december Racing Genk heeft de eerste plaats in de Belgische competitie verstevigd. De ploeg van trainer Philippe Clement won met 2-0 bij KAS Eupen, dankzij twee doelpunten in de eerste 20 minuten van topschutter Mbwana Samatta. De 26-jarige spits uit Tanzania voerde zijn totaal dit seizoen op naar veertien treffers, waarmee hij de topschutterslijst in België aanvoert.