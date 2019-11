Mo Salah mist interlands Egypte

David Villa clubeige­naar in Queens in New York

18:03 David Villa, momenteel als speler nog aan actief bij het Japanse Vissel Kobe, is al druk bezig met zijn leven in te richten na het afsluiten van zijn actieve voetbalcarrière. De 37-jarige Spanjaard is mede-eigenaar geworden van een nieuwe Amerikaanse club, Queensboro FC, die vanaf 2021 in de USL, de Amerikaanse tweede divisie, zal uitkomen.