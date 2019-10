Modric en Bale geblesseerd terug naar Madrid

Modric strompelde het veld af na een duel met Harry Wilson, waarvoor hij geel kreeg van scheidsrechter Björn Kuipers. Bale had last van zijn linkerkuit. Aangezien bondscoach Ryan Giggs al drie keer had gewisseld, moest Bale wel op het veld blijven staan.



Kuipers had acht gele kaarten nodig om het stevige duel in goede banen te leiden. Vlak voor rust, in de aanloop naar de gelijkmaker van Bale, raakte de Kroatische middenvelder Mateo Kovacic geblesseerd. De speler van Chelsea moest zich laten vervangen. Bij Wales viel Ethan Ampadu, door Chelsea uitgeleend aan RB Leipzig, aan het begin van de tweede helft uit.



Real Madrid, de koploper in Spanje, speelt zaterdag tegen Real Mallorca. De week erna staan een duel met Galatasaray in de Champions League en de 'Clásico' tegen Barcelona op het programma.