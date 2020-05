Moeskroen ontsnapt voor vijfde keer, maar de bond laat het er niet bij zitten

Moeskroen moest voor de vijfde keer in zes jaar voor het BAS verschijnen om zijn licentie voor de hoogste voetbalklasse te verdedigen. De club kreeg vrijdag tegen alle verwachtingen in goed nieuws van het BAS.



De licentiecommissie van de Belgische bond baseerde zich op mailverkeer uit juridische dossiers om te concluderen dat makelaars het beleid voeren in Moeskroen, hetgeen diverse clubs in het verleden al meermaals aankaartten. Tevens zou de club met te grote tekorten kampen.



Eerder deze week kreeg ook Standard groen licht van het arbitragehof om op het hoogste niveau te blijven. KV Oostende, de derde eersteklasser die geen licentie kreeg, moet nog geduld hebben. Als ook deze ploeg goed nieuws krijgt, is de degradatie van Waasland-Beveren een feit.