Moet Koeman zonder Frenkie en Messi ook vrezen voor bananenschil in beker?

Spanje

Aan de Catalanen de taak om vanavond tegen Atlético Madrid-beul Cornella wel te winnen. Koeman moet het tegen de tweede divisionist doen zonder sterspeler Lionel Messi, die is geschorst na zijn rode kaart in de Super Cup-finale tegen Athletic Bilbao. Ook Sergio Dest is niet van de partij, wegens een dijbeenblessure. Frenkie de Jong krijgt rust. Een zege vanavond in de zestiende finale kan een grote stap zijn richting de eerste prijs voor Koeman als trainer van Barcelona. Zijn twee grootste concurrenten zijn tenslotte al uit het toernooi geknikkerd.



Ibiza - Athletic Bilbao (19.00 uur)

Athletic Bilbao, de winnaar van de Super Cup, speelt eerder op de avond ook tegen een club dat uitkomt op het derde niveau van Spanje. Ibiza is koploper in Groep B, de competitie waar Alyacano (plaaggeest van Real Madrid) vierde staat. De eilandbewoners schakelde vorige ronde al Celta de Vigo uit met een overtuigende 5-2.