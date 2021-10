‘Mogelijk weer streep door interland Marokko: complete selectie Guinee-Bissau in ziekenhuis’

Volgens de voetbalbond van Guinee-Bissau zijn alle 25 spelers én enkele stafleden in het ziekenhuis van Rabat opgenomen, nadat zij in de nacht van dinsdag op woensdag last kregen van diarree en moesten overgeven. ,,Ik denk dat er iets verkeerds in het eten zat. Het lijkt op voedselvergiftiging", zo verklaart een bron van de voetbalbond van Guinee-Bissau tegen de website Football365 Africa. ,,We zijn in contact met de Afrikaanse bond over de wedstrijd.” De 29-jarige Basil Camara uit Apeldoorn, verdediger van TEC uit Tiel, is een van de spelers van Guinee-Bissau.