Mogelijke Ajax-opponent APOEL stelt met Doll nieuwe coach aan voor return

De winnaar van dat tweeluik in de derde kwalificatieronde van de Champions League moet tegen Ajax, mits de ploeg van Erik Ten Hag PAOK in Amsterdam weet te bedwingen. APOEL ging dinsdagavond in eigen huis verrassend onderuit tegen de kampioen van Azerbeidzjaan. Diep in de blessuretijd scoorde Giorgos Merkis nog de aansluitingstreffer waardoor nog wat mogelijk is in de return dinsdag.



Thomas Doll zal in recordtijd zijn spelers moeten leren kennen én prepareren voor het duel in Quzanli. De Duitse coach heeft een tweejarig contract getekend bij APOEL. Eerder stond hij aan het roer bij onder meer Hamburger SV en Hannover 96.



De transferwissel komt niet als een grote verrassing. Tramezzani kreeg na de nederlaag tegen Qarabag veel kritiek te verduren en bij APOEL kan je dan wachten op je ontslag. De Cyprioten wisselden de afgelopen vier jaar gemiddeld om de zes maanden van coach.