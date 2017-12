Monaco haalt uit tegen tiental Saint-Étienne

Doelman en aanvoerder Stéphane Ruffier moest met rood van het veld omdat hij zich misdroeg tegenover de arbitrage.



Ruffier vond dat de grensrechter had verzuimd om voor buitenspel te vlaggen bij de 0-3 van Fabinho. De boze doelman trapte de bal hard in de richting van de man met de vlag en ging vervolgens verbaal tekeer tegen de grensrechter. Dat leverde de aanvoerder van Saint-Étienne een rode kaart op.



Djibril Sidibé had Monaco al in de derde minuut op voorsprong gebracht. Thomas Lemar verdubbelde de score en na de 0-3 van Fabinho was het slotakkoord voor Keita Baldé Diao. Terence Kongolo bleef op de bank bij de ploeg uit het prinsdom. Monaco staat nu zes punten achter op Paris Saint Germain, dat zaterdag Stade Rennes treft.