‘Mönchengladbach gaat voor Xabi Alonso als nieuwe coach’

De 39-jarige Alonso beëindigde in 2017 zijn glansrijke carrière als voetballer bij Bayern München nadat hij eerder voor Real Sociedad, Eibar, Liverpool en Real Madrid speelde. Bij laatstgenoemde club begon Alonso zijn carrière als jeudgtrainer. In 2019 maakte de voormalig Spaanse middenvelder de overstap naar Real Sociedad, waar hij coach werd van het beloftenelftal. Met dat elftal staat Alonso momenteel vijfde op het derde Spaanse voetbalniveau.

In zijn tijd bij Bayern München leerde Alonso goed Duits spreken en dat is volgens BILD een belangrijk gegeven geweest bij de zoektocht naar een nieuwe coach. Rose maakte bekend aan het einde van het seizoen te vertrekken naar Borussia Dortmund. Sinds die bekendmaking is Borussia Mönchengladbach ver weggezakt in de Bundesliga. De ploeg staat momenteel tiende. Afgelopen weekend werd Schalke 04 met 0-3 verslagen, maar voor die tijd werd slechts één keer gelijkgespeeld in zes wedstrijden.