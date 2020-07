Monteiro helpt Philadelphia Union naar halve finales ‘MLS is Back Toernooi’

De in Rotterdam geboren Monteiro maakt al het gehele toernooi indruk bij Philadelphia Union en was in de kwartfinale ook belangrijk met een goal. De voormalig speler van Cambuur en Heracles Almelo schoof de bal in de 24ste minuut bij de tweede paal binnen op aangeven van Amerikaans international Alejandro Bedoya. De Braziliaan Sergio Santos was verantwoordelijk voor de andere twee treffers, beide doelpunten vielen ook nog voor rust. In de blessuretijd van de eerste helft gaf Alan Pulido Kansas nog enige hoop met een rake kopbal: 3-1.



Philadelphia heeft nog twee zeges nodig voor de eerste prijs in het bestaan van de club. In de halve finales treft de ploeg de winnaar van het duel tussen New York City FC en Portland Timbers. Het toernooi wordt gespeeld achter gesloten deuren in Disney World in Orlando.