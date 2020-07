Monteiro met Philadelphia naar kwartfinale ‘MLS is back’

In het toernooi in Orlando, waarmee de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS is hervat na de coronapauze, versloeg Philadelphia in de eerste knock-outronde New England Revolution met 1-0.

Monteiro, de in Rotterdam geboren Kaapverdisch international, had zijn waarde voor de ploeg met de assist voor de enige treffer. In de 63ste minuut bediende hij de Braziliaan Sergio Santos die raak schoot. Bij New England Revolution stond een andere Nederlander, Alexander Büttner, op de linksbackpositie.



De groepswedstrijden van het MLS is back Tournament tellen mee voor de reguliere competitie, die in maart vanwege het coronavirus na twee speelronden was stilgelegd.