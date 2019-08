Moraes en El Ghazi leiden promovendus Villa naar eerste zege

De oud-Ajacied glipte handig langs André Gomes en tikte de bal langs doelman Jordan Pickford. El Ghazi stelde daarmee de winst veilig voor Aston Villa, dat de eerste twee competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur (1-3) en Bournemouth (1-2) had verloren. El Ghazi mocht toen steeds wel in de basis starten.



Everton had na een gelijkspel tegen Crystal Palace (0-0) en winst op Watford (1-0) al vier punten op zak, maar de ploeg van manager Marco Silva liet vrijdag de kans liggen om aan kop te komen van de Premier League. De club uit Liverpool kreeg in de slotfase heel wat kansen op de gelijkmaker via de invallers Alex Iwobi (paal) en Theo Walcott (schot net over het doel). El Ghazi zorgde in de extra tijd voor opluchting in Birmingham.