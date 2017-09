Morata, veelzijdige topspits doet Costa snel vergeten

De doelpuntenproductie van Morata, die in Italië ook vaker dan hem lief was als supersub werd ingezet, was bij Juventus overigens niet al te indrukwekkend voor een spits: in 63 competitieduels scoorde hij ‘slechts’ vijftien keer. ,,Bij Morata gaat het niet alleen om scoren, want met zijn veelzijdigheid is hij meer een nummer 9 en een half’’, analyseerde de Britse krant de Telegraph deze zomer nadat Chelsea de transfer bekendmaakte. ,,Hij is goed in de lucht, heel slim aan de bal, beweegt voortreffelijk en is altijd belangrijk voor zijn ploeg. Hij is allround als speler, maar dat kan ook zijn zwakte zijn. Een echte goalgetter is hij namelijk niet.”



Die woorden lijkt Morata in Engeland te logenstraffen, want naast zijn werk voor de ploeg scoort hij in zijn eerste duels voor Chelsea aan de lopende band. Na zes competitieduels staat de teller al op zes goals en loopt hij dus keurig één op één. De hattrick tegen Stoke City (0-4) was zaterdag het voorlopige hoogtepunt. Opvallend was zijn effectiviteit: alle drie de pogingen die hij op doel waagde, leverden ook een treffer op. Bovendien liet Morata bij de schitterende 0-3 zien dat hij met zijn geweldige loopvermogen en snelheid aan de bal de kwaliteit heeft om zichzelf te lanceren.



,,We hebben het er vaak over dat buitenlandse spelers in de Premier League altijd wat aanpassingsproblemen hebben”, zo klonk het afgelopen weekend op de BBC bij het programma ‘Match of the Day’. ,,Maar na Morata durven we dat nooit meer te zeggen.” Ondanks de scoringsdrift van de nieuwe spits staat Chelsea in de Premier League voorlopig nog wel onder Manchester City en Manchester United op de derde plaats. Het is dus nog even afwachten of Morata aan het eind van het seizoen écht in de voetsporen van Costa treedt.